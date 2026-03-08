Od godz. 10 w niedzielę członkowie Koalicji Obywatelskiej wybierają liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego partii. Jedynym kandydatem na to ostatnie stanowisko jest premier Donald Tusk.
Wybory, przeprowadzane tradycyjnie z wykorzystaniem urn w biurach powiatowych i regionalnych Koalicji Obywatelskiej, potrwają między godz. 10 a 18. Jedynym wyjątkiem, jak poinformowała PAP krajowy komisarz wyborczy KO i wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, jest Wielkopolska, gdzie wybory mają zakończyć się dopiero o godz. 19.
Struktury poprosiły żeby przedłużyć, bo mają dużo uprawnionych
– wyjaśniła.
Wybierani w powszechnych wyborach będą szefowie powiatów, regionów oraz przewodniczący partii. W odniesieniu do każdego szczebla będzie obowiązywać inny kolor kart wyborczych.
Są przygotowane urny, komisje, mężowie zaufania. Po zakończeniu głosowania będziemy mieć protokoły, które będziemy zliczać. Myślę, że w nocy powinniśmy mieć wyniki, a rano w poniedziałek zrobimy konferencję i je ogłosimy – powiedziała Niedziela PAP. – Jesteśmy chyba jedną z niewielu partii, w których wybory od najniższego do najwyższego szczebla są powszechne
– podkreśliła.
Pierwsze wybory
Są to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli w ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, czyli formacji współtworzących dotąd klub parlamentarny Koalicja Obywatelska.
Na przewodniczących regionów kandyduje 10 dotychczasowych szefów tych struktur w Platformie Obywatelskiej i nie mają oni konkurentów. Na przykład na Mazowszu kandyduje obecny przewodniczący, szef KPRM Jan Grabiec. W Małopolsce jedynym zgłoszonym kandydatem jest obecny szef małopolskiej KO i prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
Na Podlasiu o reelekcję stara się poseł KO Krzysztof Truskolaski, syn prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Na Pomorzu jako jedyny kandydat startuje obecny szef regionu i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
Konkurentów nie będą też mieć szefowie: kujawsko-pomorskiej KO – senator Tomasz Lenz, łódzkiej KO – wiceszef MON Cezary Tomczyk, śląskiej KO – marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, świętokrzyskiej KO – poseł Artur Gierada, warmińsko-mazurskiej KO – europoseł Jacek Protas i zachodniopomorskiej KO – marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Dotychczasowy szef regionu lubuskiego Waldemar Sługocki będzie rywalizował z wojewodą Markiem Cebulą. Z kolei na Dolnym Śląsku rywalką dotychczasowego szefa Michała Jarosa będzie wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.
W czterech województwach aktualni szefowie regionów nie będą kandydować: szef podkarpackiej KO Zdzisław Gawlik, wielkopolskiej Rafał Grupiński, lubelskiej Stanisław Żmijan i opolskiej Andrzej Buła.
Na Podkarpaciu o przywództwo będą walczyć Joanna Frydrych i Paweł Kowal, w Wielkopolsce Marcin Bosacki i Jarosław Urbaniak, w regionie lubelskim Michał Krawczyk i Marta Wcisło, a na Opolszczyźnie Robert Węgrzyn i Tomasz Kostuś.
Po raz pierwszy powszechne wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej odbyły się od 2013 roku. Zdecydowanie wygrał je wówczas ówczesny premier Donald Tusk, pokonując Jarosława Gowina. W styczniu 2016 roku, po przegranych przez PO wyborach parlamentarnych, przewodniczącym Platformy został Grzegorz Schetyna, który był jedynym kandydatem. W styczniu 2020 roku powszechne wybory przewodniczącego PO wygrał Borys Budka, pokonując Tomasza Siemoniaka, Bogdana Zdrojewskiego i Bartłomieja Sienkiewicza. Rok później Budkę, który ustąpił ze stanowiska, zastąpił Donald Tusk. W październiku 2021 r. w powszechnych wyborach poparło go 97,4 proc. głosujących członków PO.
