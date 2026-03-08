Skoczkowie narciarscy Kamil Stoch i Kacper Tomasiak zajęli siódme miejsce w konkursie duetów w fińskim Lahti. Wygrali Austriacy przed Słoweńcami i Finami, którzy w zawodach Pucharu Świata stanęli na podium pierwszy raz od 12 lat.

Stoch skoczył 121,5 m, 122,5 m i 122 m, natomiast Tomasiak – 116 m, 123 m i 116 m. Polacy zgromadzili 776,6 pkt.

Konkurs był wyjątkowy, bo wzięły w nim udział dwie polskie gwiazdy: spadająca i wschodząca. Za jakiś czas na pewno wrócę do tego, że wziąłem udział w takim show

– skomentował Stoch na antenie Eurosportu.

Dziś nie udało się oddać dobrych skoków. Nie mogłem znaleźć odpowiedniego rytmu. Błędy techniczne nałożyły się na zmęczenie

– ocenił Tomasiak.

Austriacy Jan Hoerl i Daniel Tschofenig zdobyli łącznie 858,6 pkt, Słoweńcy Anze Lanisek i Domen Prevc – 836,8 pkt, a Finowie Antti Aalto i Niko Kytosaho – 805,3 pkt.

Finowie pierwszy raz od 12 lat stanęli na podium zawodów Pucharu Świata. Poprzednim zawodnikiem, który tego dokonał był Anssi Koivuranta, który 4 stycznia 2014 roku triumfował w Innsbrucku.

Jestem bardzo szczęśliwy. To było trudne zadanie, ale daliśmy radę. Zasłużyliśmy na podium. Dziś oddałem chyba najlepszy skoku w moim życiu. Cała Finlandia długo czekała na tę chwilę

– powiedział Kytosaho, który w trzeciej serii oddał najdłuższy skok w niedzielnym konkursie – 131 m.

Tuż za podium uplasowali się Felix Hoffmann i Philipp Raimund z Niemiec – 804,1 pkt. Piąte miejsce zajęli Szwajcarzy, a szóste – Norwegowie.

Do drugiej serii awansowało 12 ekip, a w trzeciej wystąpiło osiem najlepszych duetów. Już w pierwszej serii zdyskwalifikowano Japończyków, gdyż Ren Nikaido miał zbyt długie narty w stosunku do swojej masy ciała.

Wyniki konkursu duetów zaliczały się do klasyfikacji Pucharu Narodów, w której prowadzą Austriacy – 4966 pkt przed Słoweńcami – 3743 i Japończykami – 3203. Polacy z dorobkiem 1164 pkt zajmują szóste miejsce

Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć indywidualnych zawodów: po dwa w Oslo, Vikersund i Planicy.

Wyniki:

1. Austria 858,6 pkt

(Jan Hoerl 120,0 m/126,5/129,0, Daniel Tschofenig 129,0/128,5/126,5)

2. Słowenia 836,8

(Anze Lanisek 124,0/119,5/128,0, Domen Prevc 128,0/124,5/130,0)

3. Finlandia 805,3

(Niko Kytosaho 119,0/125,5/131,0, Antti Aalto 122,0/119,0/122,0)

4. Niemcy 804,1

5. Szwajcaria 800,2

6. Norwegia 798,8

7. Polska 776,6

(Kamil Stoch 121,5/122,5/122,0, Kacper Tomasiak 116,0/123,0/116,0)

8. USA 731,2

——————–

9. Włochy 462,6

10. Estonia 438,3

11. Francja 433,7

12. Ukraina 431,1

13. Turcja 139,4

Japonia dyskwalifikacja

Kazachstan dyskwalifikacja

Puchar Narodów:

1. Austria 4966

2. Słowenia 3743

3. Japonia 3203

…

6. Polska 1164