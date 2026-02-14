Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal olimpijski w skokach narciarskich na dużym obiekcie w Predazzo. Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, a srebro wywalczył Japończyk Ren Nikaido.

Dla 19-letniego Tomasiaka to drugi medal na igrzyskach Mediolan-Cortina d’Ampezzo. W poniedziałek był drugi w konkursie na normalnej skoczni.

W sumie Polacy mają już trzy krążki na trwającej olimpiadzie we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.

Paweł Wąsek zakończył rywalizację na 14. miejscu, a 21. był Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, który w sobotę po raz ostatni startował w indywidualnym konkursie na igrzyskach.

W tym sezonie Tomasiak debiutował w Pucharze Świata. Nigdy nie stanął na podium zawodów indywidualnych, ale udało mu się to na najważniejszej imprezie czterolecia. I to dwukrotnie.

Po sukcesie na normalnej skoczni najmłodszy polski medalista zimowych igrzysk w historii mógł odczuwać presję. Oczekiwania wobec niego wzrosły. W czwartek i piątek na treningach na dużym obiekcie nie błyszczał, skakał bliżej niż Stoch. Jednak w sobotę udowodnił, że potrafi niesamowicie się zmobilizować, oddać najlepsze skoki właśnie w zawodach.

Konkurs w kilku szczegółach przypominał poniedziałkową rywalizację. Po pierwszej serii 19-latek z Bielska-Białej znów był czwarty, i znów bezpośrednio przed nim plasował się Norweg Kristoffer Eriksen Sundal. Prowadził z ogromną przewagą Nikaido, który uzyskał odległość 140 m. Tomasiak, po skoku krótszym o 7 metrów, tracił do niego aż 12,2 pkt. Dużą stratę miał również do drugiego Prevca.

W drugiej serii wysoko poprzeczkę zawiesił plasujący się tuż za Tomasiakiem Austriak Jan Hoerl, lądując na 136. metrze. Młody Polak musiał skoczyć co najmniej tyle samo, by go wyprzedzić. Zadanie wykonał, osiągając 138,5 m.

Po chwili na belce usiadł Sundal. Skoczył o trzy metry bliżej, co oznaczało, że tak jak w poniedziałek przegrał z Tomasiakiem. Na górze pozostali już tylko Prevc i Nikaido. Słoweński lider Pucharu Świata pobił rekord skoczni, uzyskując 141,5 m, a odpowiedź Japończyka była słabsza – 136,5 m. Nikaido spadł na drugie miejsce.

Tomasiak mógł odbierać gratulacje.

– Drugi skok był lepszy od pierwszego. Myślę, że dosyć dobrze sobie poradziłem. Czuję radość i mniej zmęczenia niż po konkursie na normalnej skoczni. Wtedy tej adrenaliny było dużo więcej. Stresowałem się, ale dodało mi to więcej siły na progu, nie zaburzyło techniki – skomentował w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu.

Tomasiak odebrał medal z rąk przewodniczącej MKOl Kirsty Coventry.

Jest on piątym polskim skoczkiem narciarskim, który indywidualnie stanął na olimpijskim podium. Wcześniej dokonali tego Wojciech Fortuna (złoto w 1972), Adam Małysz (srebro i brąz w 2002, dwa srebra w 2010), Kamil Stoch (dwa złota w 2014, złoto w 2018) i Dawid Kubacki (brąz w 2022).

W sobotę w Predazzo doszło do symbolicznego przekazania pałeczki w kadrze skoczków, podobnie jak w 2011 roku w Planicy, gdzie karierę kończył Adam Małysz, a w roli nowego lidera debiutował Kamil Stoch, zwycięzca konkursu Pucharu Świata. W sobotę to Stoch żegnał się po najważniejszym starcie w ostatnim sezonie w karierze. Po drugim, dobrym skoku (131,5 m) wykonał wymowny gest, pokazując do kamer sześć palców. To były jego szóste igrzyska.

Czy to były dwa ostatnie skoki Stocha na olimpiadzie? Nie wiadomo. We wtorek odbędzie się jeszcze rywalizacja super teamów, czyli dwuosobowych drużyn. Trener Maciej Maciusiak nie podjął jeszcze decyzji, kto z trójki jego podopiecznych wystartuje w tych zawodach.

Długopolski o Tomasiaku: brąz bardziej zaskakujący niż srebro

– Brąz dużej skoczni bardziej mnie zaskoczył niż srebro na normalnej – przyznał Kazimierz Długopolski, olimpijczyk z Sapporo (1972) i Lake Placid (1980) po tym, gdy Kacper Tomasiak stanął w sobotę na najniższym stopniu podium igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

Znając technikę Kacpra na mniejszym obiekcie, obserwując jego formę i normalne warunki pogodowe podczas poniedziałkowego konkursu medal nie był takim zaskoczeniem. Na dużej tak naprawdę nie byłem go pewien

– nie krył radości dwukrotny olimpijczyk.

Szkoleniowiec, który od 2009 do 2025 roku trenował zawodników zakopiańskiego AZS, w tym m.in. Kamila Stocha, dodał, że po wywalczeniu drugiego medalu igrzysk olimpijskich 19-latek z Bielska-Białej powinien z jeszcze większą pewnością i wiarę we własne możliwości przystępować do kolejnych konkursów, w tym Pucharu Świata.

– Ten sezon do końca powinien być w jego wykonaniu dobry. No a tak naprawdę o tym, co będzie dalej, przekonamy się pewnie w kolejnym sezonie, gdy opadną emocje, których doznaje teraz. Mam jednak nadzieję, że będzie tak, jak dotychczas, czyli dobra praca i kolejne sukcesy, bo chłopak ma potencjał – podsumował Długopolski.