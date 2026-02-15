Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek w poniedziałek (16 lutego) wystartują na dużej skoczni w Predazzo w olimpijskim konkursie duetów. Polacy o miejsce na podium będą rywalizować z ekipami Japonii, Austrii, Słowenii, Norwegii i Niemiec.

Tomasiak podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech zdobył już dwa medale – srebrny i brązowy. Na normalnej skoczni był drugi, a w sobotę na dużej zajął trzecie miejsce. Wąsek wywalczył 14. lokatę, a Kamil Stoch – 21.

W konkursie duetów nie wystąpi zatem 38-letni Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, który zbliża się do końca kariery i startuje w swoich szóstych igrzyskach.

Jestem zawiedziony i rozczarowany swoją postawą. Nie było nawet blisko. Pewnie, gdyby ktoś dwa lata temu zapytał mnie, czy podjąłbym się tego wyzwania, to myślę, że nie zmieniłbym nic. Na tym właśnie polega bycie sportowcem, żeby do końca wierzyć i marzyć. Startują najlepsi. Paweł wypadł lepiej w konkursie, więc nie będę się łudził

– powiedział skoczek z Zębu, jeszcze przed ogłoszeniem składów.

Gdyby o medalach decydowały wyniki osiągnięte w sobotnim konkursie indywidulanym, Polska uplasowałaby się na czwartym miejscu z małą stratą do podium. Łączna nota Tomasiaka i Wąska wyniosła 557,1 pkt. Najlepszą dwójkę tego dnia mieli Japończycy. Srebrny medalista Ren Nikaido i szósty Ryoyu Kobayashi razem zdobyli 579,5 pkt.

Drugie miejsce zajęłaby Austria – piąty Jan Hoerl i siódmy Stephan Embacher zgromadzili 571 pkt. Brąz przypadłby Norwegom – czwarty Kristoffer Eriksen Sundal i 12. Johann Andre Forfang uzyskali o dwa punkty więcej od Polaków. Szansę na medal mają także Niemcy i Słowenia, w składzie ze zwycięzcą olimpijskiego konkursu na dużej skoczni Domenem Prevcem.

Początek poniedziałkowej rywalizacji duetów zaplanowano na godzinę 19.

Tego dnia bobsleistka Linda Weiszewski wystąpi w trzecim ślizgu monobobów i ma szanse awansować do finałowego – czwartego. Po dwóch reprezentantka Polski zajmuje 19. miejsce.

W slalomie zaprezentuje się w poniedziałek narciarz alpejski Michał Jasiczek. Pierwszy przejazd zaplanowano na godzinę 10.00, a drugi na 13.30. O zwycięstwo w tej konkurencji powalczy m.in. reprezentant Brazylii Lucas Pinheiro Braathen, który triumfował już w slalomie gigancie.

W short tracku Gabriela Topolska wystąpi w ćwierćfinale olimpijskiej rywalizacji na 1000 m. Później odbędą się także półfinały oraz finał A i B. W kwalifikacjach odpadły Natalia Maliszewska i Kamila Sellier. Natomiast Michał Niewiński i Felix Pigeon wezmą udział w kwalifikacjach biegu na 500 m.

Łyżwiarze figurowi Julia Szczecinina i Michał Woźniak mogą zaprezentować się w programie dowolnym par sportowych, jeśli będą zajmowali co najmniej 16. pozycję po programie krótkim, który odbędzie się w niedzielę wieczorem.

Łącznie w poniedziałek na zimowych igrzyskach we Włoszech zostanie rozdanych sześć kompletów medali. Polacy nie wezmą udziału w finale konkurencji big air w narciarstwie dowolnym.