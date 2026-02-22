Kacper Tomasiak (LKS Klimczok Bystra) został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Niedzielne (22 lutego) zawody, rozegrane na obiekcie w Wiśle Malince, zakończono po pierwszej serii.

Potrójny medalista kończących się w niedzielę (22 lutego) igrzysk we Włoszech uzyskał 128,0 m, co dało mu notę 138,5 pkt. Drugi był Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) – 133,8 pkt (131,5 m), zaś trzeci Paweł Wąsek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe) – 131,6 pkt (122,5 m), który również stanął na olimpijskim podium w Predazzo w konkursie duetów.

Tuż poza podium uplasował się Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane).

Wystartowało 54 skoczków, wśród których był m.in. brat zwycięzcy, Konrad Tomasiak (LKS Klimczok). Zajął on ósme miejsce.

W zawodach wzięli też dwaj zawodnicy, którzy reprezentowali Polskę w igrzyskach olimpijskich we Włoszech w kombinacji norweskiej – Kacper Jarząbek (TS Wisła Zakopane) był 19., Miłosz Krzempek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła) uplasował się na 28. pozycji. W niedzielę miały się odbyć mistrzostwa Polski w dwuboju, ale ostatecznie zostały odwołane. Nie jest znany nowy termin.

W trakcie niedzielnych zawodów był zmienny wiatr, podczas jedynej rozegranej serii zaczął padać dość intensywny deszcz. Mistrz Polski dwa razy musiał schodzić z belki startowej nim pozwolono, aby rozpoczął swoją próbę. Ostatecznie, ze względu na warunki atmosferyczne, jury postanowiło zakończyć konkurs, który oglądało około tysiąc kibiców, po pierwszej serii.

Wyniki MP w skokach narciarskich mężczyzn:

1. Kacper Tomasiak (LKS Klimczok Bystra) 138,5 (128,0 m)

2. Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) 133,8 (131,5)

3. Paweł Wąsek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła) 131,6 (122,5).

Kacper Tomasiak: przydałby się odpoczynek psychiczny

Kacper Tomasiak po zawodach przyznał, że przydałby mu się odpoczynek – szczególnie psychiczny – po emocjach związanych z ostatnimi występami.

Myślę, że forma fizyczna jest w miarę w porządku. Poza tym sezon nie będzie już trwał długo

– powiedział skoczek mieszkający w Bielsku-Białej.

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz uważa, że nie było niespodzianki w tym kto stanął na podium niedzielnym zawodów (drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Paweł Wąsek): – Myślę, że zasłużenie ci zawodnicy tam się znaleźli.

Zwrócił on uwagę, że brat mistrza Polski, Konrad Tomasiak także spisał się w Wiśle dobrze, zajął ósme miejsce: – Ten drugi już podczas zawodów Alpen Cup w Zakopanem pokazał, że jest w niezłej formie. Stanął tam na podium. Może sprawdzi się to, że rodzina Tomasiaków w przyszłości dorówna osiągnięciami rodzinie Prevców.

Zdaniem trenera kadry Polski skoczków narciarskich Macieja Maciusiaka warunki atmosferyczne nie wypaczyły wyników mistrzostw Polski.