Kacper Tomasiak (LKS Klimczok Bystra) został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Niedzielne (22 lutego) zawody, rozegrane na obiekcie w Wiśle Malince, zakończono po pierwszej serii.
Potrójny medalista kończących się w niedzielę (22 lutego) igrzysk we Włoszech uzyskał 128,0 m, co dało mu notę 138,5 pkt. Drugi był Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) – 133,8 pkt (131,5 m), zaś trzeci Paweł Wąsek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe) – 131,6 pkt (122,5 m), który również stanął na olimpijskim podium w Predazzo w konkursie duetów.
Tuż poza podium uplasował się Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane).
Wystartowało 54 skoczków, wśród których był m.in. brat zwycięzcy, Konrad Tomasiak (LKS Klimczok). Zajął on ósme miejsce.
W zawodach wzięli też dwaj zawodnicy, którzy reprezentowali Polskę w igrzyskach olimpijskich we Włoszech w kombinacji norweskiej – Kacper Jarząbek (TS Wisła Zakopane) był 19., Miłosz Krzempek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła) uplasował się na 28. pozycji. W niedzielę miały się odbyć mistrzostwa Polski w dwuboju, ale ostatecznie zostały odwołane. Nie jest znany nowy termin.
W trakcie niedzielnych zawodów był zmienny wiatr, podczas jedynej rozegranej serii zaczął padać dość intensywny deszcz. Mistrz Polski dwa razy musiał schodzić z belki startowej nim pozwolono, aby rozpoczął swoją próbę. Ostatecznie, ze względu na warunki atmosferyczne, jury postanowiło zakończyć konkurs, który oglądało około tysiąc kibiców, po pierwszej serii.
Wyniki MP w skokach narciarskich mężczyzn:
1. Kacper Tomasiak (LKS Klimczok Bystra) 138,5 (128,0 m)
2. Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) 133,8 (131,5)
3. Paweł Wąsek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła) 131,6 (122,5).
Kacper Tomasiak: przydałby się odpoczynek psychiczny
Kacper Tomasiak po zawodach przyznał, że przydałby mu się odpoczynek – szczególnie psychiczny – po emocjach związanych z ostatnimi występami.
Myślę, że forma fizyczna jest w miarę w porządku. Poza tym sezon nie będzie już trwał długo
– powiedział skoczek mieszkający w Bielsku-Białej.
Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz uważa, że nie było niespodzianki w tym kto stanął na podium niedzielnym zawodów (drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Paweł Wąsek): – Myślę, że zasłużenie ci zawodnicy tam się znaleźli.
Zwrócił on uwagę, że brat mistrza Polski, Konrad Tomasiak także spisał się w Wiśle dobrze, zajął ósme miejsce: – Ten drugi już podczas zawodów Alpen Cup w Zakopanem pokazał, że jest w niezłej formie. Stanął tam na podium. Może sprawdzi się to, że rodzina Tomasiaków w przyszłości dorówna osiągnięciami rodzinie Prevców.
Zdaniem trenera kadry Polski skoczków narciarskich Macieja Maciusiaka warunki atmosferyczne nie wypaczyły wyników mistrzostw Polski.
Mieliśmy przecież także serię próbną. Paweł Wąsek oddał dwa dobre skoki (biorąc pod uwagę serię próbna – PAP). Podobnie Kacper Tomasiak, chociaż ten konkursowym był nieco spóźniony na progu. Dawid Kubacki potwierdził, to co ostatnio słyszałem, że obecnie radzi sobie dobrze na skoczniach.
Czytaj także:
Wystąpił na Igrzyskach, zachwycił kibiców. Ile zarobi trzykrotny medalista olimpijski?
Skoczek narciarski Kacper Tomasiak zdobywając trzy medale - dwa srebrne i jeden brązowy - w igrzyskach olimpijskich we Włoszech może liczyć na dwa miliony złotych z tytułu nagród...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Kacper III Wielki. Mamy medal w konkursie duetów [AKTUALIZACJA]
Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal w olimpijskim konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo. Wygrali Jan Hoerl i Stephan Embacher z Austrii. Brąz wywalczyli Johann Andre...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Kacper Tomasiak z drugim medalem!
Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal olimpijski w skokach narciarskich na dużym obiekcie w Predazzo. Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, a srebro wywalczył Japończyk Ren Nikaido. Dla 19-letniego Tomasiaka to drugi...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Ależ niespodzianka! Mamy pierwszy medal
Kacper Tomasiak ze srebrem w skokach narciarskich podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina 2026. Medal zdobył w olimpijskim debiucie, nigdy wcześniej nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.Konkurs rozegrano...Czytaj więcejDetails