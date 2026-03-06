Do potrącenia nastolatki doszło w piątek (6 marca) po godzinie 15:00 na przejściu dla pieszych na ul. Herberta w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 15.

Według wstępnych informacji 85-letni kierowca samochodu osobowego nie zatrzymał się przed pasami.

Dziewczynka została przewieziona do szpitala.

O szczegółach mówiła tuż po zdarzeniu mł. asp. Anna Baran z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi, aby upewniały się, że mogą bezpiecznie przechodzić przez jezdnię:

Przypomnijmy, do potrącenia w Zielonej Górze doszło także dzień wcześniej. Na ul. Bohaterów Westerplatte kierująca samochodem wjechała w 74-letnią kobietę na wózku inwalidzkim. Poszkodowana trafiła do szpitala, a 77-letnia kierująca straciła prawo jazdy.