Czego pragną kobiety? A czego boją się mężczyźni? To tytuł debaty organizowanej przez młodzież z KSM. Organizatory zapraszają młodzież oraz wszystkich chętnych na rozmowę o relacjach i roli komunikacji w związkach. Co jest najczęstszym źródłem konfliktów damsko – męskich? Jaki wpływ na trwałość w związku mają stereotypy? Na te oraz inne pytania odpowiedzą: Kamila Wilczyńska – psycholog, Piotr Zbigniew Kamrat – psycholog, psychoterapeuta oraz Marta i Kamil Graczyk małżeństwo, współorganizatorzy debaty.