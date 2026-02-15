Lubsko rozstrzygnęło konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki-Centrum Kultury. O stanowisko ubiegało się 4 kandydatów. Wybrany przez komisję nowy koordynator działań placówki kierować nią będzie przez 5 lat.

Dotychczasowemu dyrektorowi kończy się kadencja. – Musieliśmy więc ogłosić plebiscyt. Komisja konkursowa dokonała przeglądu kandydatur. Wybrano najwyżej ocenioną prezentację, kwalifikacje i wizję funkcjonowania instytucji wraz z planem działania na najbliższe lata – mówi burmistrz Lubska Janusz Dudojć:

Nowa dyrektor rozpocznie pracę od 1 kwietnia.