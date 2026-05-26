Piłkarze Odry Bytom Odrzański, czyli lidera lubuskiej IV ligi zmierzą się w środę z Lechią Zielona Góra, będącą liderem 3 grupy III ligi w finale Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego.

Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie. Sebastian Górski, doświadczony obrońca Odry nie ukrywa, że rywalizacja z jego byłą drużyną stanowi dla niego dodatkowe emocje:

Piotrowi Michalewiczowi, prezesowi klubu Bytomia Odrzańskiego marzy się obrona tytułu:

Sebastian Mordal, szkoleniowiec Lechii liczy na to, że to jego zespół będzie kontrolować przebieg środowego spotkania:

Wiktor Nahrebecki, pomocnik zielonogórskiej drużyny charakteryzuje Odrę, jako ekipę grają bardzo ofensywnie:

Początek meczu w Gorzowie w środę o godz. 17.00.