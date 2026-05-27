Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Nadwarciański oraz sekretarz gminy Rzepin złożyli w starostwie w Słubicach dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego. To pierwszy krok do budowy bloku mieszkalnego, które ma powstać w Rzepinie, w rejonie ulic Ośniańskiej i Konopnickiej.

– To ważny moment dla naszej gminy. Nowe mieszkania to krok w stronę rozwoju i lepsza przyszłość naszych mieszkańców – mówi Kamil Michniewicz, rzecznik urzędu miejskiego w Rzepinie.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Nadwarciański to spółka utworzona przez 15 gmin z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Jej misją jest realizacja budownictwa społecznego, czyli mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu z możliwością dojścia do własności.