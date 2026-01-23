Gmina Lubsko jest jedyną w województwie lubuskim, a może i w Polsce, która ma na etacie inspektora do spraw ochrony zwierząt. Samorządowcy z Lubska podkreślają, że stosunek do zwierząt jest miarą naszego człowieczeństwa.
– Robimy to po to, by ludzie w końcu zrozumieli, że zwierzęta nie są rzeczami, lecz istotami, które również mają swoje prawa – tłumaczy potrzebę utworzenia takiego stanowiska Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.
Burmistrz Janusz Dudojć wyraża nadzieję, że inne gminy wezmą przykład z Lubska. Jak twierdzi samorządowiec, tylko mówiąc jednym głosem, głosem tych, którzy mówić nie mogą, możemy realnie coś zmienić. Bo odpowiedzialność za los zwierząt spoczywa przecież na człowieku.
