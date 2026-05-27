Zielonogórscy leśnicy modernizują sieć dostrzegalni pożarowych. To jeden z elementów systemu obserwacyjno-alarmowego lasów. Dzięki takim punktom, w zeszłym roku udało się wykryć 44 procent pożarów. Mówi Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze:

Od wczesnej wiosny na lotnisku w zielonogórskim Przylepie działa też Leśna Baza Lotnicza:

W zeszłym sezonie samolot gaśniczy uczestniczył w gaszeniu 55 pożarów. Od początku roku 2026 na terenach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze doszło już do ponad 170 pożarów. Spaliło się 30 hektarów lasu.