Budynek biblioteki przy Alei Wojska Polskiego w Lubsku przeszedł gruntowną modernizację. Inwestycja miała na celu zwiększenie dostępności osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. W ramach prac zamontowano między innymi windę. Zadanie zrealizowano w ramach projektu, na który Biblioteka-Centrum Kultury otrzymała ponad 2 miliony złotych dofinansowania.

Obiekt zmienił się diametralnie. – Roboty miały bardzo szeroki zakres, bo nawet podłogi robione były od podstaw. Jesteśmy teraz na etapie dostawy mebli i wyposażenia, a na miejscu prowadzone są prace porządkowe. Cieszy nas, że to już finał. Pozostały już tylko odbiory i mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej już biblioteki – mówi burmistrz Lubska Janusz Dudojć:

Wkład własny gminy to ponad milion złotych.