Za dwa tygodnie kolejna uliczna zbiórka na rzecz gorzowskiego hospicjum. Tegoroczną nowością będzie możliwość wsparcia akcji także za pomocą przelewu BLIKIEM.

Już wkrótce w Gorzowie odbędzie się kolejna uliczna zbiórka na rzecz podopiecznych gorzowskiego hospicjum. Wolontariusze z charakterystycznymi puszkami pojawią się na ulicach miasta 10 czerwca zachęcając mieszkańców do wsparcia działalności placówki. Tegoroczną nowością będzie możliwość przekazania datku także za pomocą BLIKA. Organizatorzy podkreślają, że to wygodne rozwiązanie dla osób, które na co dzień nie noszą przy sobie gotówki, a mimo to chcą wesprzeć hospicjum. Mówi Anna Kobyłka, koordynator ds. zbiórek w Hospicjum św. Kamila w Gorzowie

Wpłacać można już teraz na numer telefonu gorzowskiego hospicjum 787 956 313

Osoby, które będą wolały wrzucić pieniądze do puszki znajdą wolontariuszy 10. czerwca w ponad 80 lokalizacjach w Gorzowie, Deszcznie i Strzelcach Krajeńskich.