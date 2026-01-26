W ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Lubsko realizuje zakupy sprzętu wykorzystywanego na czas kryzysu. Samorząd otrzymał na ten cel dotację w wysokości ponad 450 tysięcy złotych.

Jednym z ważniejszych jest zakup systemu awaryjnego zasilania. – Agregat prądotwórczy zapewni ciągłość pracy urzędu w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej. Mamy też sprzęt gotowy do zastosowania na wypadek ewakuacji ludności i działań ratowniczych. To również kontenery na sprzęt – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Dodajmy, że gmina planuje także budowę alternatywnego źródła wody.