Oranżeria pałacu książęcego, która przez wiele lat była wykorzystywana jedynie jako magazyn przechodzi w tej chwili gruntowną restaurację. Żagań otrzymał na ten cel 7 milionów złotych dofinansowania. Prace prowadzone przy elewacji odsłoniły ściany z czerwonej cegły, które do tej pory przykryte były cementowym tynkiem.

Decyzją Lubuskiego Konserwatora Zabytków elewacja ma zostać właśnie tak odnowiona.

– To nawiązanie do wcześniejszego wyglądu tego obiektu. Pomieszczenia oranżerii będą wykorzystywane do celów związanych z kulturą. Będzie tu między innymi czytelnia oraz kawiarenka – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Dodajmy, że inwestycja obejmuje także remont tarasu znajdującego się nad oranżerią.