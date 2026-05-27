Straż Graniczna świętuje dziś 35-lecie istnienia. Jednocześnie 17. rocznicę utworzenia obchodzi Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, który swym zasięgiem obejmuje woj. lubuskie. Uroczyste obchody pogranicznicy zorgnizowali na terenie słubickiego Collegium Polonicum.

– Obecnie zatrudniamy 1,2 tys. funkcjonariuszy, ale to nie wyczerpuje naszych potrzeb. Nabór jest cały czas otwarty – mówi gen. bryg. Monika Musielak, komendantka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Awanse w stopniu odebrało dziś prawie 200 funkcjonariuszy, kolejnych 30 otrzymało medale za zasługi i długoletnią służbę. Jeden z takich medali odebrał kpt. Paweł Biskupik:

Administrację państwową reprezentował wicewojewoda Tomasz Nesterowicz:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zatrudnia 1,2 tys. funkcjonariuszy i około 300 pracowników cywilnych.