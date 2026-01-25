Gmina Lubsko otrzymała dotację z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, którego celem jest wzmocnienie systemu bezpieczeństwa oraz gotowości na sytuacje kryzysowe. Za pieniądze te zakupiono defibrylatory, agregat prądotwórczy, kontenerowe obiekty mieszkalne, nagrzewnice olejowe, przenośny sprzęt oświetleniowy, namioty, łóżka polowe i śpiwory.

– Kluczowym elementem projektu jest zakup i instalacja systemu awaryjnego zasilania dla budynku urzędu gminy, który pełni funkcję centrum zarządzania kryzysowego – mówi Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Burmistrza najbardziej cieszą kontenerowe obiekty mieszkalne, które posłużą do zakwaterowania osób poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń losowych. Podkreśla też wagę zakupu systemu transportu wody pitnej i stacji do jej uzdatniania.