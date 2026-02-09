O neuroróżnorodności i nowoczesnym podejściu do zdrowia psychicznego – w Gorzowie odbędzie się Neuroday.

Neuroday to propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć, jak działa ludzki mózg i jak na co dzień funkcjonują osoby neurotypowe, czyli takie których mózgi funkcjonuj w sposób odmienny od przyjętej normy społecznej.

– Chcemy poszerzać świadomość na temat takich osób – mówi Agnieszka Beszczyńska, Fundacji Rozwoju Efektywnej Edukacji:

Temat różnorodności jest szczególnie istotny w obecnych czasach, gdy dynamicznie zmienia się sytuacja na rynku pracy.

– Warto zatrudniać osoby neuroróżnorodne – podkreśla Karol Mazur, dyrektor Lubuskiej Izby Rzemieślniczej:

Jedną z osób neuroróżnorodnych zatrudnionych w Lubuskiej Izbie Rzemieślniczej jest Julia Woźniak. Jak przyznała, to dla niej ogromna szansa i radość:

Do wydarzeń w ramach Neuroday przyłącza się także gorzowski teatr. Warsztaty pod nazwą „teatr jako narzędzie terapeutyczne” poprowadzi aktor Artur Nełkowski:

Neuroday odbędzie się 9 marca w godzinach od 9:30 do 14:00 w gorzowskim teatrze. Przyjść może każdy chętny.