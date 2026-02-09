Zbliżający się wypoczynek zimowy to dla lubuskich funkcjonariuszy czas intensywnej pracy na drogach, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży.

Okazuje się, że w województwie lubuskim przerwa zimowa rozpoczyna się 16 lutego i potrwa do 1 marca, co wiąże się ze znacznie większą liczbą autokarów na trasach regionu. Kluczem do bezpiecznych wyjazdów mają być szczegółowe kontrole pojazdów oraz weryfikacja stanu psychofizycznego kierujących.

– Podczas działań funkcjonariusze ruchu drogowego będą sprawdzać przede wszystkim trzeźwość oraz sprawność techniczną pojazdów – mówi mł. asp. Bartosz Kulej z Lubuskiej Policji: