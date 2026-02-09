Częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu czy unikanie skupisk ludzi – sanepid przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wszystko po to, aby uniknąć rozprzestrzeniania się chorób.

Aktualnie w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze przebywa ponad 30 pacjentów, którzy zmagają się z wirusem grypy.

– Apelujemy do osób, które mają zaplanowaną hospitalizację, aby zachowały szczególną ostrożność – mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego:

– Cały czas monitorujemy sytuację. Aktualnie nie wprowadzamy dodatkowych obostrzeń – podkreśla Sylwia Malcher-Nowak:

Pamiętajmy, aby wszelkie objawy choroby konsultować z lekarzami.