W ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego starosta żagański i burmistrz Żar podpisały porozumienie o współpracy. Dotyczy ona sfinansowania rozwoju zawodowego młodzieży z terenu powiatu. Dofinansowanie do tych działań, to ponad milion złotych.

Umowę podpisano na terenie warsztatów oferujących zajęcia w zawodach technicznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. Projekt za ponad milion złotych dotyczy praktyk zawodowych, staży, czy kursów specjalistycznych dla 200 uczniów z trzech szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu. – Podpisaliśmy wiążące dokumenty, które sprawią, że za chwilę otworzą się kolejne drzwi dla młodych ludzi. Inwestujemy w ich przyszłość, bo jeśli po zakończeniu edukacji pozostaną na lokalnym rynku pracy, będzie to wartość dodana dla nas wszystkich – mówi starosta żagański Anna Michalczuk: