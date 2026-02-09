Radni sejmiku województwa jednogłośnie przyjęli dziś stanowisko, w którym sprzeciwiają się zmniejszeniu budżetu na aktywizację osób bezrobotnych w państwowym Funduszu Pracy.

– Taką decyzję podjął rząd przy uchwalaniu budżetu. Wszystkie województwa dostaną mniej i pewnie wszystkie, tak jak my, nie są z tego faktu zadowolone – mówi Alicja Makarska, radna sejmiku z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Przychody Funduszu Pracy stanowią przede wszystkim składki opłacane przez przedsiębiorców oraz środki unijne.