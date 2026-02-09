W najbliższych dniach ruszy inwestycja związana z budową mostu na Odrze w Pomorsku koło Zielonej Góry. Umowę o wartości niespełna 300 milionów złotych podpisano dziś w urzędzie marszałkowskim.

– To duża inwestycja i ogromny wysiłek finansowy – mówi Marcin Ogorzałek, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Przetarg na budowę wygrała firma PORR Polska. – Zaczynamy natychmiast – deklaruje Piotr Sarnowski, dyrektor regionalnego oddziału przedsiębiorstwa:

Most w Pomorsku będzie częścią nowego układu komunikacyjnego wraz z zachodnią obwodnicą Zielonej Góry na południe od niego oraz drogami po północnej stronie: w kierunku Krosna Odrzańskiego,a także nowym łącznikiem z drogą ekspresową S3. Budowę łącznika wesprzeć ma Ministerstwo Obrony Narodowej, ale szczegółów dotąd nie ustalono.

Wykonawca deklaruje, że inwestycja związana z budową mostu zakończy się przed 2028 rokiem.