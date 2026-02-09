15 gorzowian otrzymało dziś stypendia prezydenta miasta na dalszą działalność artystyczną. To wydarzenie organizowane co roku, by wesprzeć twórców i umożliwiać im realizację autorskich projektów.

Jak podkreśla Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, to inwestycja nie tylko w konkretne osoby, ale w całą gorzowską kulturę:

Stypendia trafiły do artystów reprezentujących różne dziedziny — od muzyki i literatury, przez sztuki wizualne, aż po teatr i działania interdyscyplinarne.

– To dla mnie duże wsparcie – przyznał Maciej Kotlarz, zajmujący się teatrem:

– Dzięki stypendiom rozwijają się nie tylko artyści. Nowy blask zyskuje także Gorzów – mówi Karolina Kawczyńska, konserwator dzieł sztuki:

– Stypendia to nie tylko realna pomoc finansowa, ale także duże wyróżnienie – mówi Maksymilian Wiśniewski:

W tym roku na stypendia artystyczne miasto przeznaczyło ponad 120 tys. zł.