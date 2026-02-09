Żarski Dom Kultury przygotował ofertę na czas ferii dla dzieci i młodzieży. Na część z nich obwiązują darmowe wejściówki, które można odbierać w Salonie Wystaw Artystycznych. Placówka zaprasza także na koncerty, spektakle i wydarzenia dla całych rodzin.

Okres zimowych kanikuł w Żarach to wiele ofert miejskich instytucji kultury. – Również i my włączamy się w organizację czasu wolnego. Zachęcamy do udziału w ciekawych wydarzeniach. Będzie muzyka, teatr i zabawy. Tych wszystkich, którzy chcą być odbiorcami naszych eventów zapraszamy do odbioru bezpłatnych biletów wstępu – mówi dyrektor domu kultury Łukasz Matyjasek:

Więcej na temat propozycji Żarskiego Domu Kultury znaleźć można w mediach społecznościowych placówki.