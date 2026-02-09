Warsztaty plastyczne, projekcje filmowe czy turniej gry w chińczyka w świecie postapo – to niektóre punkty programu Zimowej Czytelni Norwida.

Tegoroczne spotkania będą odbywały się w głównym gmachu biblioteki oraz w filiach znajdujących się na terenie miasta. Pierwsze atrakcje zaplanowano na 16 lutego.

– Nasza oferta skierowana jest głównie do młodzieży szkolnej. Prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na zajęcia – informuje Natalia Dyjas-Szatkowska, koordynatorka Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży:

– Chcemy, aby dzieci spędzały czas aktywnie – mówi Bogna Urbańczyk-Koziołek z filii nr 9 biblioteki Norwida:

Marzena Wańtuch-Elińska, kierownik działu udostępniania biblioteki Norwida zwraca uwagę na to, że przygotowana oferta jest bardzo rozbudowana:

Harmonogram zajęć znajdziecie na stronie internetowej biblioteki Norwida. Wszystkie spotkania są bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy.