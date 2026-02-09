„Po drodze nam do bezpieczeństwa” – to hasło kampanii prowadzonej przez zielonogórską drogówkę. Fraza została wybrana przy współpracy z Radiem Zielona Góra, w konkursie na naszym facebookowym profilu.

Założeniami policyjnej inicjatywy to między innymi – poprawa zachowań uczestników ruchu drogowego oraz szczególny nadzór nad trasami, na których dochodziło do tragicznych zdarzeń.

Pod hasłem „Po drodze nam do bezpieczeństwa” dbamy o każdy element poprawiający zachowania uczestników ruchu na drogach, zwłaszcza na odcinkach dróg po wypadkach drogowych – podkreśla podinspektor Katarzyna Świerkowska-Teska, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Zielonej Górze: