Projekcja archiwalnych filmów, spotkania z aktorami czy organizacja zajęć dla młodzieży – to tylko niektóre z planów do których przygotowuje się Kino Newa.

W piątkowy wieczór odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym podsumowano modernizację obiektu i przedstawiono cele na przyszłość. Po ponad roku przerwy, od najbliższej niedzieli, jedyne kino studyjne w Zielonej Górze, ponownie będzie otwarte dla mieszkańców.

Tomasz Piersiak, prezes Klubu Kultury Filmowej, nie ma wątpliwości, że Zielonogórzanie chętnie powrócą na salę kinową:

– Sala kinowa została odświeżona i dostosowana do dzisiejszych czasów – przyznaje Aleksandra Kwietniowska z Klubu Kultury Filmowej:

Aleksandra Kwietniowska podkreśla, że obiekt nadal będzie nawiązywał do swoich charakterystycznych elementów, które wyróżniały go w latach świetności:

Weronika Nowak z Klubu Kultury Filmowej zaznacza, że oferta przygotowywana dla Zielonogórzan będzie różnorodna:

– To miejsce ma swój wyjątkowy klimat – przyznaje Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury:

Oficjalne otwarcie Kina Newa odbędzie się 1 lutego o godzinie 18.00. Mieszkańcy będą mieli okazję do obejrzenia filmu „Wróbel” w reżyserii Tomasza Gąssowskiego. Po projekcji zaplanowano spotkanie z twórcami.