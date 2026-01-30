Koszykarze REWE digital Poland SKM-u Zastalu Zielona Góra pokonali MUKS Niedźwiadki Przemyśl 88:84 w pierwszym meczu turnieju ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski U19, który trwa w hali przy ul. Amelii.

Z początku – przez pół pierwszej kwarty – przewagę mieli koszykarze z Przemyśla, którzy wyraźnie lepiej weszli w mecz. Po pięciu minutach gry SKM objął prowadzenie, którego nie oddał już do końcowej syreny, a w drugiej połowie urosło ono nawet powyżej 20 punktów. W ostatniej odsłonie Niedźwiadki zniwelowały stratę do jednocyfrowej wartości i w końcówce zrobiło się nerwowo, ale zielonogórzanie zdołali utrzymać korzystny wynik.

Piotr Bakun, trener SKM-u:

Bartosz Chęciński, zdobywca 22 punktów dla SKM-u:

Drugi i ostatni mecz turnieju zielonogórzanie zagrają w niedzielę o 12:30 przeciwko Pyrze AZS Szkole Gortata Poznań. Z kolei w sobotę o 19:00 zmierzą się ekipy z Przemyśla i Poznania. Dodajmy, że do ćwierćfinału awansuje tylko zwycięzca grupy.