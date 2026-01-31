Polonezem w wykonaniu zespołu Mali Gorzowiacy przywitali gorzowian gospodarze nowej siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie. Po wczorajszym koncercie AudioFeels dzisiaj przyszedł czas na zwiedzanie budynku i poznanie wszystkich sekcji działających w placówce. Aneta Gnaczyńska, dyrektorka MCK Gorzów wspólnie ze współpracownikami przygotowała specjalna ścieżkę zwiedzania instytucji.

Gorzowianie tłumnie zwiedzali nowy MCK i podziwiali wszystkie pomieszczenia.

Między 15.00 a 17.00 odbędzie się dla mieszkańców próba Gorzowskiej Orkiestry Dętej, a o godzinie 19.00 Orkiestra wystąpi w specjalnym koncercie karnawałowym. Podczas otwarcia nowego MCK-u działało również studio Radia Gorzów skąd relacje prowadził nasz dziennikarz Krzysztof Matusiak.