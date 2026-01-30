Jutro w Arenie Gorzów odbędzie się 2 mityng lekkoatletyczny Gorzów Jump Festival.

W tym roku impreza została zakwalifikowana do kategorii srebrnej i kończy styczniowy cykl zawodów halowych, który rozpoczął się w Las Vegas. Jedną z gwiazd, którą będzie można zobaczyć w gorzowskiej hali jest ubiegłoroczny zwycięzca konkursu skoku wzwyż Grek Antonios Merlos, który nie wahał się przyjechać nad Wartę po raz drugi.

Merlos, wynikiem 220 cm., jest oczywiście rekordzistą imprezy, ale zdaje sobie sprawę, że wygrać po raz drugi będzie bardzo trudno.

W gronie startujących jest m.in. wieloboistka gorzowskiego ALKS AJP, rekordzistka Polski juniorek w biegu na 60 m. przez płotki Aleksandra Kondratowicz, która wystartuje w skoku w dal i przyznaje, że odczuwa tremę przed startem w takiej imprezie.

Gorzów Jump Festival rozpocznie się jutro o 17.30. Przebieg zmagań będziemy relacjonowac na naszej antenie