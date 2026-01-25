Mała Scena Otwartych Serc już gra. Od godziny 11:00 w hali CRS trwają koncerty i licytacje w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Mała Scena Otwartych Serc WOŚP/Fot. Krzysztof Filmanowicz

Występują zespoły Retrowizja, Firley, Rabbithole oraz Dirty Doctors. Przez cały czas prowadzone są licytacje, a dodatkową atrakcją są spotkania z zielonogórskimi sportowcami – koszykarzami, żużlowcami i piłkarzami.

– Warto tu dzisiaj być – mówi Małgorzata Szachowicz, ambasadorka ZGranej Rodziny i członkini zielonogórskiego sztabu WOŚP:

Wydarzenia w hali CRS potrwają do godziny 16:00. O 15:30 ruszy natomiast główna część finału na Placu Powstańców Wielkopolskich. Tam również zaplanowano licytacje, a gwiazdą wieczoru będzie Urszula.

A tak dziś wyglądał zielonogórski deptak. Sprawdźcie, czy nie złapała Was migawka naszego fotoreportera.

Deptak w Zielonej Górze w czasie WOŚP/Fot. Krzysztof Filmanowicz