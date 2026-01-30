Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej nie będzie zlikwidowany – zapewniają przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. To reakcja na doniesienia, które pojawiają się w przestrzeni publicznej.
W placówce odbyła się reorganizacja, a dotychczasowy oddział został połączony z oddziałem pediatrii.
– Wprowadziliśmy wyłącznie zmiany organizacyjne. Pacjenci nie odczują żadnych zmian – mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze:
Sylwia Malcher-Nowak informuje także, że szpital nie wyklucza powiększenia personelu medycznego:
Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej znajduje się w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
Polecamy
Psychoza u dzieci – przełomowe badania naukowców na UZ
Przełomowe badania zielonogórskich naukowców. Na Uniwersytecie Zielonogórskim opracowywane są nowoczesne metody diagnozy chorób psychicznych u dzieci. Chodzi o psychozę. Dużą...Czytaj więcejDetails