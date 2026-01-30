Piłkarze ręczni Olimpu AZS UZ podejmą w meczu grupy B I ligi zespół Orlika Brzeg. Akademicy w 13 meczach zgromadzili 24 punkty i zajmują piąte miejsce w tabeli. Ich jutrzejszy rywal w 14 meczach zgromadził 6 punktów i zajmuje ostatnie miejsce.

Zielonogórzanie będą jednak musieli zwrócić uwagę na dwójkę Łukasz Szczurkowski i Szymon Romanowski. Obaj plasują się w czołówce ligowych strzelców. AZS UZ wraca do gry po ponad miesięcznej przerwie – mówi Hubert Kamiński – kapitan zielonogórskiego zespołu: