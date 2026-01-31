Pan Artur Czernicki z Urzut prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i w styczniowym finale Sobotniego Konkursu Sportowego pokonał Arkadiusza Kirchnera z Nowej Soli. Fundatorem głównej nagrody (airfryer) jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków. Ponadto pan Artur Czernicki otrzymał statuetkę championa dla najlepszego konkursowicza w 2025 roku – ufundowaną przez firmę zell.pl.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy styczniowego finału SKS:

1. Aleksandra Mirosław – mistrzyni i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej na czas jest żołnierzem Wojska Polskiego. Jaki ma stopień wojskowy?

Odp. jest kapralem.

2. W Zielonej Górze odbyły się mistrzostwa Polski w snookerze. Które to z kolei mistrzostwa kraju?

Odp. 34.

3. Który ze sportowców Startu Zielona Góra został nominowany do miano najlepszego sportowca niepełnosprawnego w 2025 roku w dorocznym plebiscycie Guttmanny 2025?

Odp. Szymon Sowiński – strzelec zielonogórskiego klubu.

42. Ilu bil używa się w snookerze?

Odp. 22