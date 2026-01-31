Ulicami Zielonej Góry przeszedł marsz pamięci, upamiętniający więźniarki, które w 1945 roku wyruszyły z niemieckiego Grünbergu w tzw. „marszu śmierci”. Szacuje się, że w wydarzeniu zginęło około 2300 kobiet.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu żydowskim, gdzie uczczono pamięć ofiar, następnie uczestnicy udali się na teren dawnego obozu, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę.

W obchodach wzięło udział kilkadziesiąt osób, które podkreślały, że nigdy nie powinniśmy zapominać o historii naszego miasta:

– To tragiczne wydarzenia, o których zawsze powinniśmy pamiętać – mówi Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia:

Szymon Płóciennik przypomina również, że miasto w dalszym ciągu stara się o przejęcie zabytkowej kaplicy, znajdującej się przy ul. Chmielnej:

– Zależy nam na kultywowaniu historii – przyznaje Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry:

W obchodach wzięła udział delegacja z Czech. Jaroslav Pulkrábek, dyrektor Ośrodka Kultury i Informacji w Volarach przyznaje, że współczesne czasy są bardzo niepokojące, a tragiczna historia może się powtórzyć:

Uroczystości zakończyły się w Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie odbyły się pokazy artystyczne oraz wykłady.