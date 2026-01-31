W woj. lubuskim w okolicach Gubina i Brodów pod ziemią leżą znaczne zasoby węgla brunatnego. Budowę kopalni przed laty wstrzymały jednak protesty społeczne. Radni sejmiku lubuskiego twierdzą, że inwestycja powinna powstać.

– Wojna na Ukrainie pokazuje, że sama energia odnawialna nie zapewni nam bezpieczeństwa energetycznego – stwierdził Tomasz Gierczak z Koalicji Obywatelskiej:

– Budowa kopalni byłaby szansą na rozwój – powiedział Jakub Ast z Prawa i Sprawiedliwości:

Tomasz Siemiński z Polski 2050 przypomniał, że to nie podatki, a protesty społeczne zatrzymały inwestycję:

– To złoża udokumentowane. Zablokowały rozwój gmin – zwróciła uwagę Anna Chinalska z Polskiego Stronnictwa Ludowego:

Złoże Gubin-Zasieki-Brody szacowane jest na dwa miliardy ton węgla brunatnego w kategorii D.

Ast, Chinalska, Gierczak i Siemiński byli gośćmi Krzysztofa Baługa w programie Lubuskie Forum Radia Zachód.