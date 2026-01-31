Mieszkańcy Barcikowic mają powody do zadowolenia. To już pewne – w ich sołectwie nie powstanie sporne osiedle domów jednorodzinnych.

Przypomnijmy, sprawa planowanej zabudowy ciągnęła się od blisko czterech lat. Początkowo inwestor zakładał budowę około 300 domów. W kolejnych wersjach projekt był ograniczany – ostatecznie miało powstać kilkadziesiąt budynków. Przeciwko inwestycji protestowali mieszkańcy, wspierani przez społeczników. Argumentowali, że teren ma wysokie walory przyrodnicze i pełni istotną rolę retencyjną. Zwracali uwagę między innymi na obecność wód gruntowych, naturalnych cieków oraz funkcję tego obszaru jako zaplecza wodnego i zielonego dla miasta.

Na ten moment prace w Urzędzie Miasta Zielona Góra dotyczące Barcikowic nie są prowadzone. To skutek decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała negatywną opinię na temat planowanej inwestycji.

Sprawę w audycji „Sobota po 9.00" komentował Jarosław Flakowski, zastępca prezydenta Zielonej Góry

Kazimierz Łatwiński, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego z Prawa i Sprawiedliwości

Wiesław Kuchta, radny Klubu Zielona Razem

Dariusz Legutowski, zielonogórski radny Koalicji Obywatelskiej

Zgodnie z opracowywanym obecnie planem ogólnym miasta, teren na Barcikowicach, gdzie miało powstać sporne osiedle domów jednorodzinnych, ma zostać uznany za obszar otwarty. Oznacza to, że będzie on wyłączony z intensywnej zabudowy i zachowa funkcje przyrodnicze, krajobrazowe oraz retencyjne.