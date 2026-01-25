Rozpoczął się rajd samochodów terenowych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wydarzeniu biorą udział samochody 4×4, a dla uczestników wyznaczone są dwie trasy – turystyczna i ekstremalna.
Zawodnicy wyruszyli sprzed zielonogórskiej Palmiarni i pojechali w okolice Nowogrodu Bobrzańskiego i Krosna Odrzańskiego. O kolejnej edycji wydarzenia mówi Michał Rządzki, prezes fundacji Legalny Offroad:
Przed wydarzeniem rozmawialiśmy z uczestnikami:
Rajd rozpoczął się 10:00, a czas na ukończenie trasy jest do 18:00.
Autorka: Karolina Waleńska
