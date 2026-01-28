Uczniowie zielonogórskich szkół i przedszkoli mają zapewnione bezpłatne badania dentystyczne. W gabinecie, który znajduje się przy ul. Wyspiańskiego, stomatolodzy, za zgodą rodziców, stomatolodzy przeprowadzają przeglądy i drobne zabiegi.

Opieką dentystyczną zostali objęci wszyscy uczniowie zielonogórskich szkół podstawowych i przedszkoli. Pierwszymi pacjentami były dzieci i młodzież z Zespołu Mistrzostwa Sportowego. – Przeglądy u dentysty spotkały się z ciepłym odbiorem uczniów i ich rodziców – mówi Karolina Winiarska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej:

Jak mówi dr Beata Joksz-Skibińska, dyrektorka Zespołu Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze, po przeprowadzonym badaniu każdy uczeń otrzymuje kartę, z którą później może udać się do swojego dentysty:

Pierwsze przeglądy dentystyczne u uczniów rozpoczęły się w listopadzie, o czym mówi Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry:

Harmonogram przeglądów dentystycznych dostępny jest w zielonogórskich szkołach.