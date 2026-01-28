Co z budową szkoły podstawowej na Łężycy? Pytają słuchacze Radia Zielona Góra. Kończą się prace nad koncepcją architektoniczną – odpowiadają władze Zielonej Góry. Placówka będzie miała klasy od pierwszej do ósmej. – Znajdzie w niej miejsce około 800 uczniów – mówi Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

Według planów, szkoła na Łężycy będzie stanowiła kompleks edukacyjny, rekreacyjny i sportowy.

Wiceprezydent Zielonej Góry mówił też o terminach rozpoczęcia budowy:

Marek Kamiński odpowiadał na pytania zielonogórzan w audycji „Nasze miasto, nasze sprawy”.