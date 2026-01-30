Tenisistki stołowe Palmiarni ZKS przegrały wyjazdowy mecz ekstraklasy z SKTS Sochaczew 0:3.

W pierwszym pojedynku Lena Puzio uległa Katarzynie Grzybowskiej-Franc 0:3 (-8,-3,-7). W drugiej grze Zauresh Akasheva przegrała z Tanią-Marią Plaian 0:3 (-9,-7,-9), a w trzecim spotkaniu Maja Zarzycka także w trzech setach przegrała z Darią Łuczakowską (-3,-4, 10:12). O meczu w Sochaczewie mówi szkoleniowiec ZKS-u Józef Jagiełowicz:

W niedzielę w kolejnym spotkaniu ekstraklasy ZKS podejmie w Drzonkowie zespół PGE Fibrain AZS Politechnikę Rzeszów.