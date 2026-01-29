Perełka architektury i techniki militarnej została uszkodzona – alarmują miłośnicy fortyfikacji. Chodzi o remont zabytkowego, ruchomego mostu w Ołoboku. Jest on częścią fortyfikacji na linii Niesłysz – Obra. Most służył temu żeby szybko i skutecznie odciąć drogę dojazdu podczas ataku. Stanowił integralną część systemu regulowania poziomu wody wypływającej z jeziora Niesłysz.

Barbara Bielinis-Kopeć lubuski wojewódzki konserwator zabytków przyznaje, że zgoda na prace była uwarunkowana, ale wykonawca nie dotrzymał umowy:

Jak przekonuje natomiast Zbigniew Szumski – starosta powiatowy, który zlecił prace – nie stało się nic złego:

Robert Michalak, badacz fortyfikacji mówi, że prace nie zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami i sztuką:

Prace obecnie są wstrzymane, a zabytek czeka na oględziny fachowców.