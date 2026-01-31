– Wchodzimy w nowy okres polityki transakcyjnej – mówi o sytuacji na świecie w kontekście opublikowanej niedawno nowej strategii obronnej Stanów Zjednoczonych wicewojewoda lubuski Tomasz Nesterowicz.

– Europa musi liczyć na siebie – dodał wicewojewoda:

Nesterowicz przypomniał, że USA nie traktują już Rosji jako bezpośredniego zagrożenia:

Priorytetem dla USA na najbliższe lata ma być utrzymanie równowagi sił w rejonie Indo-Pacyfiku i uniknięcie bezpośredniej konfrontacji z Chinami.

Wicewojewoda Tomasz Nesterowicz był gościem Krzysztofa Baługa w programie „Mija Tydzień”.