Tenisiści stołowi Proste Domy Gorzovii Gorzów Wlkp. zremisowali u siebie z rezerwami Dekorglassu Działdowo 5:5 w spotkaniu 12 kolejki I ligi.

Mecz był bardzo wyrównany, a o jego wyniku decydował ostatni pojedynek, w którym Dawid Kosiński po pięciosetowej walce przegrał z mającym za sobą grę w Super Lidze Kamilem Kurowskim.

Proste Domy Gorzovia Gorzów Wlkp – Dekorglass Działdowo II

Kacper Petaś – Jakub Miszkurka 3:0 (11:7, 11:5, 11:3)

Radosław Żabski – Mateusz Sakowicz 1:3 (10:12, 11:5, 7:11, 10:12)

Kamil Dziadek/ Kacper Petaś – Mateusz Sakowicz/Kacper Perkowski 1:3 (11:9, 5:11, 14:16, 3:11)

Kacper Petaś – Mateusz Sakowicz 3:1 (11:9, 11:3, 2:11, 11:7)

Radosław Żabski – Jakub Miszkurka 3:1 (12:10, 6:11, 11:8, 11:9)

Kamil Dziadek – Kamil Kurowski 3:0 (11:7, 11:7, 14:12)

Dawid Kosiński – Kacper Perkowski 1:3 (8:11, 11:7, 7:11, 2:11)

Radosław Żabski/Dawid Kosiński – Kamil Kurowski/Jakub Miszkurka 3:0 (11:5, 11:5, 11:8)

Kamil Dziadek – Kacper Perkowski 1:3 (12:10, 9:11, 13:15, 8:11)

Dawid Kosiński – Kamil Kurowski 2:3 (4:11, 11:9, 11:7, 9:11, 6:11)