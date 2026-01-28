Kilkudziesięciu zielonogórskich seniorów wzięło udział w balu, który odbył się dzisiaj w Palmiarni. Emeryci bawili się w rytm muzycznych hitów, m.in. „Gdzie się podziały tamte prywatki” i „Noc za krótka na sen”. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku i barwnych strojów.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi – Mecenat Złotego Serca”, przy współudziale miasta i wojewody:

W balu wzięli udział emeryci z lokalnych klubów seniora oraz podopieczni Fundacji „Arka”.