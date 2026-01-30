Siatkarki UKS Set pokonały we własnej hali w derbach Gorzowa Wlkp. Volley 3:1.

Pierwsze dwa sety wygrały grające we własnej hali zawodniczki Seta 25:15 i 26:24. Set trzeci dla Volley’a 25:23, a w czwartym lepsze okazały się gospodynie 25:22.