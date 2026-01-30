Siatkarki UKS Set pokonały we własnej hali w derbach Gorzowa Wlkp. Volley 3:1.
Pierwsze dwa sety wygrały grające we własnej hali zawodniczki Seta 25:15 i 26:24. Set trzeci dla Volley’a 25:23, a w czwartym lepsze okazały się gospodynie 25:22.
29 stycznia 1945 roku z ówczesnego Grünberga (dziś Zielona Góra) wyruszył najdłuższy Marsz śmierci II wojny światowej. Z filii niemieckiego...
Tenisistki stołowe Palmiarni ZKS przegrały wyjazdowy mecz ekstraklasy z SKTS Sochaczew 0:3. W pierwszym pojedynku Lena Puzio uległa Katarzynie Grzybowskiej-Franc...
Prezydent Donald Trump wysuwa kolejne groźby pod adresem Kanady. Tym razem zagroził nałożeniem 50-procentowych ceł na wszystkie kanadyjskie samoloty, jeśli...
W "Filmach Wartych Zachodu" dziś wrażenia z obejrzenia filmu "Hamnet". To historia Agnes, żony Williama Szekspira, próbującej pogodzić się ze...
Piłkarze ręczni Olimpu AZS UZ podejmą w meczu grupy B I ligi zespół Orlika Brzeg. Akademicy w 13 meczach zgromadzili...
Jutro w Arenie Gorzów odbędzie się 2 mityng lekkoatletyczny Gorzów Jump Festival. W tym roku impreza została zakwalifikowana do kategorii...
