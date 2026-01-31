Krzysztof Baług rozmawia z prof. Piotrem Kułykiem – ekonomistą UZ
Mija Tydzień – rozmowa 31.01.2026 Tomasz Nesterowicz
Gościem Krzysztofa Baługa jest Tomasz Nesterowicz, wicewojewoda lubuski
Blackout w części Ukrainy. Jak poinformował minister energetyki Denys Szmyhal, doszło do awarii i wyłączenia linii wysokiego napięcia pomiędzy systemami...
W woj. lubuskim w okolicach Gubina i Brodów pod ziemią leżą znaczne zasoby węgla brunatnego. Budowę kopalni przed laty wstrzymały...
- Wchodzimy w nowy okres polityki transakcyjnej - mówi o sytuacji na świecie w kontekście opublikowanej niedawno nowej strategii obronnej...
Ulicami Zielonej Góry przeszedł marsz pamięci, upamiętniający więźniarki, które w 1945 roku wyruszyły z niemieckiego Grünbergu w tzw. „marszu śmierci”....
Unia Europejska podpisała umowę handlową z krajami Mercosuru, a także zakończyła negocjacje podobnej umowy z Indiami. - Sprawę niewątpliwie przyspieszyła...
