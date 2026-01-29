Kajakarka Anna Puławska z AZS-u AWF Gorzów została ogłoszona lubuskim Sportowcem Roku 2025 podczas gali wieńczącej 63. Plebiscyt Sportowy Gazety Lubuskiej.

Puławska nie była jedyną przedstawicielką kajakarstwa w najlepszej piątce plebiscytu – trzecie miejsce zajął Wiktor Głazunow z AZS-u AWF, a na czwartej lokacie uplasował się Oleksii Koliadych z Admiry Gorzów. Podium uzupełnił kickbokser Rafał Gąszczak z ASW Knockout Zielona Góra, a piątkę zamknęła koszykarka AZS-u AJP Gorzów Klaudia Gertchen.

Trenerem roku w sportach indywidualnych został szkoleniowiec Puławskiej i Głazunowa, Marek Zachara. W sportach drużynowych wyróżniono natomiast (po raz trzeci z rzędu) trenera koszykarek AZS-u AJP, Dariusza Maciejewskiego. Jego podopieczne zostały ponadto wybrane drużyną roku.

Przyznano również nagrodę dla młodzieżowego sportowca roku, którą zdobyła lekkoatletka AZS-u AWF Gorzów Aleksandra Jeż. Wśród niepełnosprawnych sportowców wyróżniono Faustynę Kotłowską – lekkoatletkę gorzowskiego Startu. Nagrodę specjalną kapituły otrzymała natomiast prezes Startu Zielona Góra Danuta Tarnawska.

Zwyciężczyni plebiscytu nie mogła pojawić się na gali z powodu trwającego zgrupowania kadry, ale zawczasu porozmawiał z nią Filip Górecki:

Rafał Gąszczak, ASW Knockout Zielona Góra:

Klaudia Gertchen, AZS AJP Gorzów:

Dariusz Maciejewski, trener AZS-u AJP Gorzów:

Marek Zachara, trener kajakarzy AZS-u AWF Gorzów:

Najlepszych sportowców województwa wybierała kapituła, natomiast czytelnicy Gazety Lubuskiej wybrali najpopularniejszych. Wśród nich był m.in. lekkoatleta Startu Zielona Góra, Marcin Biernacki:

Wyniki głosowania czytelników na najpopularniejszego sportowca roku:

Sportowiec Roku – kobiety:

1. Julia Jaskólska (triathlon, TriBoy Gubin)

2. Klaudia Gapska (siatkówka, Promień Żary)

3. Joanna Konstanciak (lekkoatletyka, Nowosolska Grupa Biegowa)

Sportowiec Roku – mężczyźni:

1. Oliwer Jędryczko (kickboxing, Dragon Gorzów)

2. Marcin Biernacki (lekkoatletyka, ZSR Start Zielona Góra)

3. Marcin Magda (lekkoatletyka, Nowosolska Grupa Biegowa)

Trener roku:

1. Konrad Pluta (piłka nożna, Unia Żary-Kunice)

2. Mateusz Kozak (piłka nożna, Zryw Rzeczyca)

3. Maciej Statucki (szachy, Klub Szachowy Odrodzenie Kożuchów)

Drużyna roku:

1. Maku Gym Nowe Miasteczko (kickboxing)

2. Zjednoczeni Brody (piłka nożna)

3. Czarni Drągowina – młodzicy (piłka nożna)

Sportowy Talent Roku:

1. Piotr Orzechowski (wyścigi samochodowe, WallRav Race Center Zielona Góra)

2. Jan Mleczko (brazylijskie ju-jitsu, Horda Sulechów i piłka nożna, Akademia Piłkarska Macieja Murawskiego Zielona Góra)

3. Sandra Plewa (karate, Klub Karate Kyokushin Zielona Góra)